La macchina più costosa al mondo in mostra sul Lago di Como

Solo addetti ai lavori, niente pubblico. Gli effetti delle limitazioni covid si sono fatte sentie anche al Concorso di Eleganza di Villa d'Este che dopo lo stop dell'edizione 2020, quest'anno si è svolto senza l'abituale folla di appassionati di motori.

Un vero peccato perché tra le tante meraviglie a quattro ruote c'era in bella mostra sul lago di Como a Cernobbio anche un'auto davvero speciale. Il debutto della Rolls-Royce Boat Tail, un'autentica fuoriserie da circa 23 milioni di euro, avvrebbe valdo da sola il biglietto.

Si tratta infatti di un modello unico sviluppato per un solo cliente, naturalmente anonimo, al quale il celebre marchio inglese, oggi di proprietà della BMW, che organizza l'evento, ha lavorato per ben 4 anni realizzando oltre 1800 nuovi componenti di questa cabriolet da re. L'auto è stata in mostra solo sabato, domenica la pioggia non ha reso possibile l'esposizione della preziosissima Boat Tail: nonostante il nome, coda di barca, ha preferito rimanere all'asciutto.