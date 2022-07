Leyla Milani, vacanze sul lago di Como per la modella canadese

Parole d'amore quelle di Leyla Milani Khoshbin per il lago di Como: "The most magical place straight out of a movie". E se alla magia da film del Lario unisci il fascino intramontabile di Villa d'Este, uno degli hotel più famosi del mondo, allora la tua è davvero una vacanza indimenticabile. Un lusso per pochi che ha però il vantaggio di portare benessere a tutti. Un'altra cartolina spedita a tutto il mondo grazie ai quasi 2 milioni di follower sulla sua pagina Instagram, dalla quale Leyla Milani ha postato diversi scatti dal lago di Como.

Modella, conduttrice televisiva e attrice, Milani è nata a Toronto da genitori iraniani ed è sposata con Manuchehr (Manny) Khoshbin, imprenditore, investitore immobiliare e autore iraniano, super influencer di automobili, quasi 3 milioni di follower sempre su Instagram. Dunque, ancora una volta, il Lago di Como si dimostra una tappa fondamentale per il turismo vip. E le foto non tradiscono i motivi di questa fama che sembra vivere il suo momento più intenso.