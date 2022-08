Leonie Hanne, vacanze sul lago di Como per la nota influencer

Un'estate che ha finalmente riportato il lago di Como su tutte le copertine del mondo dopo due anni difficili a causa della pandemia. Vacanze italiane dunque anche per una delle più note influencer al mondo. Modella, imprenditrice digitale, Leonie Hanne nel 2014 ha lasciato il lavoro aziendale per lanciare il suo blog, Ohh Couture. Insieme al fotografo Alexander Galievsky ha collaborato con brand di moda tra cui Tommy Hilfiger, Dior, Cartier, BVLGARI e Tory Burch. Ha diretto campagne globali per Louis Vuitton, La Mer, Pandora e Tommy Hilfiger e ha collaborato con Fendi, Swarovski, Givenchy, Chloé, Net-A-Porter, H&M e Sarenza. Come detto, Hanne è un'influencer che conta oltre 4 milioni di followers su Instagram e più di 400.000 followers su Tik Tok.

Come rivelato dalla stessa Leonie in un post su Instagram, quella dei giorni scorsi è stata la sua prima volta sul lago di Como, location alla quale ha dedicato diversi amorevoli post anche dal noto 5 stelle Mandarin Lake Como. L'infanzia trascorsa in un paesino della Germania, il primo lavoro in una boutique, le tre lauree e la scelta di abbandonare un impiego sicuro per dedicarsi alla moda. Così la tedesca Leonie Hanne è diventata una delle blogger più popolari al mondo.