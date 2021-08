La dolce vita di Wanda Nara e Icardi sul lago di Como

Una domenica quella appena trascorsa da favola per Wanda Nara (8 milioni di follower su Instagram) e Mauro Icardi, il calciatore argentino, attaccante del Paris Saint-Germain. Giunti sul lago di Como in Rolls Royce non si sono fatti mancare niente: dal pranzo al Mandarin Oriental, alla classica gita in taxi boat e tante, tantissime foto con lo sfondo del lago.

Tutto documentato nelle storie di Instagram con canzoni che Wanda Nara ha voluto dedicare al suo "lago preferito" e naturalmente a Icardi: da "Più bella cosa" di Eros Ramazzotti a "Il regalo mio più grande" di Tiziano Ferro. Insieme a loro si è intravista una coppia di amici. Insomma come sempre settembre ( cone giugno) è un mese dove i vip amano molto tornare sulle sponde del lago. Ne sono attesi molti nei prossimi fine settimana. Certamente fa sempre piacere vedere sui social le foto del lago con migiaia di like da tutto il mondo. Una giornata sola, ma intensa e romantica per Wanda Nara e Icardi. Alla prossima!