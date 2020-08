Lago di Como, il matrimonio di Elettra Lamborghini sarà l'evento più social e seguito (in diretta Tv) della stagione

È atteso quasi quanto quello che fu il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, quello tra Elettra Lamborghini e Afro Jack. E sembra proprio che, come lei stessa ha dichiarato a Rds.it, sarà celebrato in una location (ancora segreta, anche se si vocifera sia a Tremezzo) sul lago di Como. Questo anche perchè, nelle sue Stories di instagram, era apparso il documento delle pubblicazioni di nozze, dove si intravedeva proprio il nome della bella cttà sul lago di Como.

Nel parlare di questo evento, il condizionale è d'obbligo perchè, per mantenere il carattere esclusivo, le notizie arrivano caute, ma con grande probabilità l'evento sarà trasmesso in diretta tv, su Canale 5: ad aggiudicarselo la trasmissione Verissimo.

La cantante, regina del twerking, proprio ieri, 16 agosto, ha annunciato inoltre che non farà più concerti a causa dei problemi di assembramento. In questo modo avrà anche più tempo da dedicare ai preparativi per il suo matrimonio: oramai manca davvero poco se verrà confermata, come trapelato da Dagospia, la data del 6 settembre.

Piaccia o meno, con i suoi 6 milioni di follower, Elettra è molto influente ed è in grado di richiamare un grande pubblico anche ai suoi concerti e sono in tanti ad affermare che le sue nozze saranno uno degli eventi più glam e attesi dell'anno e che attireranno di certo l'attenzione anche sulla location, ovvero sul nostro lago, dei media e del pubblico.

Ad aiutarla nell'organizzazione di tutti i dettagli il noto wedding planner Enzo Miccio, con cui la Lamborghini ha già fatto le prove dell'abito. Gli invitati, secondo alcune dichiarazioni della cantante di “Pem Pem” e “La Isla” , dovrebbero essere circa duecento, ovvero le persone realmente importanti nella vita dei due fururi sposi.

