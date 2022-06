Kate Lawler, luna di miele sul lago di Como

Molto nota in Inghilterra, dove Kate Lawler è una celebrità della televisione per essere stata la prima donna vincitrice del Grande Fratell. dopo aver vinto la terza edizione del celebre format nel 2002. Dopo il Grande Fratello, ha presentato vari programmi radiofonici su Capital FM e Virgin Radio. È anche apparsa in serie televisive come Celebrity Wrestling e Love Island. Insomma un'altra star giunta sul lago di Como per un'occasione speciale, il viaggio di nozze con il marito Martin Bojtos.

Il tutto testimoniato da un post con molti scatti sul Lario e un lungo commento che riassumiamo così: "La prima parte della nostra luna di miele è finita, siamo tornati a casa sani e salvi e stiamo già prenotando il Lago di Como per il nostro anniversario di matrimonio dell'anno prossimo. Consiglio vivamente un giro sulla famosa funicolare per guardare Como da 1000 metri d'altezza". Ennesimo spot per il nostro territorio che in questa stagione è letteralmente preso d'assalto dalla pagine rosa.