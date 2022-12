Gite fuori porta a Natale, alla scoperta dei mercatini di Domodossola con il treno della neve

La magia del Natale torna a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli che, dopo il successo del Treno dell’Avvento a Camedo e dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, propone un biglietto speciale per raggiungere il Mercatino di Natale di Domodossola, in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022.

I Mercatini di Natale di Domodossola sono particolarmente apprezzati per la suggestiva atmosfera in cui si svolgono: il centro storico di Domodossola, noto anche come Borgo della Cultura, vanta un antico fascino medievale e si sviluppa tra romantiche piazze e viuzze, su cui si affacciano magnifici edifici storici. In questa incantevole cornice, addobbata a festa per l’occasione e illuminata con eleganza, 160 bancarelle dal tettuccio rosso costellano vie e piazze proponendo articoli pregiati e di alta qualità con proposte per tutti i gusti che vanno dall’hobbistica, all’artigianato fino ai prodotti enogastronomici d’eccellenza. Il grande albero di Natale, il punto ristoro, le animazioni e l’intrattenimento musicale rendono l’atmosfera ancor più festosa e suggestiva.

I Mercatini di Natale di Domodossola, in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 9.00 alle 18.30 sono comodamente raggiungibili in treno da Locarno. Un viaggio all’insegna della sostenibilità che, grazie alle recenti nevicate, regalerà un paesaggio da fiaba e viste mozzafiato. Il biglietto speciale, valido un giorno, prevede un viaggio A/R con partenza da Locarno per Domodossola, in 2a classe e include la prenotazione obbligatoria del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico.

I biglietti possono essere acquistati su www.vigezzinacentovalli.com o presso La Biglietteria FART di Locarno raggiungibile telefonicamente allo 091 751 87 31 o via e-mail labiglietteria@centovalli.ch.