Gita fuori porta, il sogno di grandi e piccini: la sala da tè ispirata a Alice nel Paese delle Meraviglie

Il suo nome è Rabbit Hole (la tana del coniglio) e ha aperto a Milano in via Mazzini 20 lo scorso 4 dicembre. L'idea è nata dalla fantasia e dalla voglia di regalare sogni di Silvia e Roberto. I due giovani, innamorati del Giappone, durante un viaggio nel Sol Levante si sono imbattuti in uno di questi locali a tema e hanno deciso di portare questa formula anche in Italia.

Tutti i dettagli della sala da tè riportano al mondo incantato di Alice nel paese delle meraviglie.

Le scenorafie del locale sono tutte fatte a mano, con gli enormi cappelli che introducono alla sale: una dedicata allo Stregatto, il tavolo social su cui unirsi al Cappellaio Matto per festeggiare il Non compleanno, la sala della Regina di Cuori con una scacchiera a grandezza naturale, il giardino di Alice con il bancone per dolci e té, il Labirinto e persino uno specchio magico.

Il menù è golosissimo: tè e cioccolate di ogni tipo, pancake, ciambelle, crostatine, torte. Un consiglio: per fare il pieno di like su Instagram, il té del Bianconiglio è perfetto!

