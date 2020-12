George Clooney, Amal e il lago di Como: "L'errore commesso con i nostri due gemelli"

Lo ha detto un pò scherzando, George Clooney, il divo americano più amato dai comaschi. Durante un'intervista rilasciata al Jimmy Kimmel Live, ha rivelato che i suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, di soli tre anni, parlano benissimo italiano, mentre lui e la moglie Amal non conoscono la lingua e quindi hanno fornito ai figli "uno strumento da usare contro i genitori".

Come riportato anche su Repubblica.it, il fatto che i due bambini parlino così bene l'italiano è sicuramente dovuto alle vacanze sul algo di Como.

"Abbiamo fatto una cosa davvero stupida", ha detto Clooney, "a tre anni loro parlano correntemente l'italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale", ha detto ridendo l'attore.



"Se dico loro 'andate a mettere in ordine la vostra stanza', loro rispondono 'papà stranzo'", ha spiegato Clooney, facendo sorridere la platea. Insomma, nonostante la pandemia e la lontananza forzata Clooney non smette mai di parlare del lago di Como e del suo amore per l'Italia, che sta trasmettendo anche ai suoi figli.