Luca e Alessandra orgogliosi del loro gelato: per il terzo anno due coni dal Gambero Rosso

La gelateria Nonna Papera per il terzo anno consecutivo ha ricevuto 2 coni sulla prestigiosa guida di settore del Gambero Rosso. I titolari sono Alessandra Mauri e Luca Butti, che hanno avviato l’attività nel 2011 a Cantù in via in via Borgognone. In merito al riconoscimento ottenuto hanno commentato:

"Siamo orgogliosi di essere la realtà che rappresenta il triangolo Lariano delle province di Como, Lecco e Sondrio presente sulla guida."

Abbiamo chiesto quali sono i gusti preferiti dei loro clienti ma rispondere a questa domanda è davvero difficile dato che ce ne sono più o meno 300. Dai classici nocciola (che viene prodotta da un piccolo agricoltore delle Langhe), pistacchio (direttamente dalla valle dei Platani di Agrigento), cioccolato (prodotto esclusivamente con massa di cacao) fino a quelli più particolari come fragole e lambrusco, Strudel di mele, spinaci, pinoli e la novità: birra e mele.

Molto radicata anche la collaborazione con le realtà locali per quanto riguarda le forniture di lamponi, more, mirtilli, fragole, more di gelso, miele. Complimenti a Luca e Alessandra!