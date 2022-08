La classifica dei migliori hotel sul Lago di Como secondo i gusti francesi

Se gli americani con la rivista specializzata Travel + Leisure hanno stabilito i 100 hotel migliori del mondo (tra cui due sul lago di Como), adesso è la volta dei francesi di rendere note le loro preferenze. Enta in campo l'importante ( e stilosa) rivista AD France che propone in questo numero una personale ed esclusiva classifica che mette in fila, secondo le loro preferenze, i sei Resort migliori del Lago di Como, o meglio quelli dove è possibile ritrovare l'atmosfera della Dolce Vita italiana. Con aggettivi molto precisi ecco dove sono ricadute le preferenze dei cugini d'Oltralpe.

Grand Hotel Tremezzo: l’iconico

Il Grand Hotel Tremezzo è iconico. Scrivono: “Con la sua caratteristica facciata gialla, la sua piscina azzurra che galleggia sul lago, la sua scala d’onore fiancheggiata da vermiglio e le sue camere dal fascino antico, questo hotel a 5 stelle è uno dei più fotogenici della regione. Soggiornarci è un’esperienza in sé ma anche un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo. Costruito nel 1910, questo palazzo Belle Epoque ha infatti conservato un arredamento d’altri tempi in cui dominano il velluto e l’oro.”

La romantica Villa Sola Cabiati

La definiscono una delle ville più belle del Lago di Como. Una residenza aristocratica che si distingue subito per il suo maestoso portale che attira i curiosi.

L’intimo maniero Passalacqua

Un posto intimo, che è stato inaugurato dopo il restauro. Scrivono su Ad: “Situata sopra il borgo di Moltrasio, questa dimora storica ha ospitato alcune delle menti più brillanti della musica, della letteratura, dell’arte e della politica, da Napoleone Bonaparte a Bellini a Winston Churchill”.

Il maestoso Mandarin Oriental

Un sempreverde sul lago di Como, amato da tutti per il giardino rigoglioso e le terrazze. Ma i francesi lo apprezzano particolarmente per la sua spa olistica, elemento chiave di tutti gli stabilimenti del gruppo asiatico, a cui va aggiunta la sua piscina galleggiante direttamente posta sulle acque del Lago di Como.

Il lussuoso Sereno Palace

Oltre alla la struttura che offre “un’esperienza di immersione nella natura che si combina con i più moderni comfort” per la classifica di Ad il Sereno è apprezzato anche per il centro benessere e, come dimenticarlo, il ristorante stellato Michelin Ristorante Al Lago.

Il Filario di Lezzeno, il riservato

Il Filario di Lezzeno è definito “il riservato”. Sono 13 suite da sogno e altre residenze private adatte a diventare un ritiro privilegiato e davvero riservato. Dotato di spiaggia privata, porticciolo e piscina a sfioro sul lago. Il Filario piace anche molto per le offerte sportive come sci nautico, kayak wakeboard e non si può dimenticare quella che i francesi chiamano “esperienza gastronomica” sotto la sapiente guida dello chef napoletano Alessandro Parisi.