Non di solo lago vive Como

Como non è solo il suo lago. Como è bella tutta. Il centro storico è vera e propria attrazione al di là del lago e questo i turisti lo hanno ben capito se è vero, come è vero, che prima della pandemia Como si riempiva di visitatori da tutto il mondo. Era un continuo via vai di trolley a tutte le ore, anche nei mesi più autunnali e invernali più freddi e grigi. Piazze, vie e vicoli con negozi, bar, ristoranti e vecchie osterie: la nostra città è a misura d'uomo e chi ci abita sa quanto piacevole può essere vivere la quotidianità dentro questo piccolo gioiello fatto di arte, cultura e storia.

La foto di copertina è di Raffaele L'Abbate.