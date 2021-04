Primo pranzo all'aperto, il video di Cristina dal ristorante La Geretta di Eupilio:"Che ridente giornata..."

Oggi 26 aprile 2021 Como e provincia tornavano in zona gialla con il nuovo decreto Draghi che prevede che i ristoranti e i bar possano aprire (i ristoranti anche a cena fino alla 22, qui le regole) ma solo con consumazioni ai tavoli e all'aperto. Le previsioni del tempo non sono state magnanime con i ristoratori (e nemmeno con i loro clienti) e in molti lamentano di non poter utilizzare spazi interni (mantenendo il giusto distanziamento) almeno in condizioni climatiche avverse, come quelle che sono rpeviste per i prossimi giorni. Falsa partenza quindi. Cristina, la titolare del ristorante La Geretta di Eupilio ha affrontato con ironia la situazione, facendo un video ma chiaramente è amareggiata per la situazione. Ci ha detto Cristina:

«Io oggi ho mangiato fuori, nel mio ristorante e ho avuto freddo. I pochi clienti che sono venuti mi hanno ringraziato, affermando, cito testualmente: " fino a ieri eravamo fuori al freddo con un panino, almeno oggi abbiamo mangiato un piatto caldo"... Ci hanno stremato »

Speriamo che almeno il meteo cambi direzione.