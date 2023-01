Carnevale 2023: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2023 è alle porte e quest'anno si torna a festeggiare a pieno regime. Nessuna limitazione, solo tanta voglia di divertirsi e di riportare in vita antiche tradizioni. Tanti borghi del Lario sono al lavoro per presentare i loro carri, le loro sfilate allegoriche. I bambini aspettano questa festa per mascherarsi, per tirarsi coriandoli, per calarsi nei panni dei loro personaggi preferiti. Ma quando inizia il Carnevale 2023? Quando saranno Giovedì e Martedì grasso?