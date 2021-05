Como, Stella e Furia, 10 chili in due, cercano una famiglia che sia per sempre

Como Scodinzola e le sue volontarie sono sempre in aiuto dei nostri amici a quattro zampe, alla ricerca dei casi più disperati e dei cani dimenticati e li vanno a scovare anche lontano per portarli qui a Como o comunque al Nord Italia e dare loro una nuova possibilità.

Lucia Franchini, una delle volontarie di Como Scodinzola (www.comoscodinzola.it) ci racconta la storia di Stella e Furia. Sono mamma e figlia (anche se non si assomigliano molto) o almeno così raccontano in paese. Stella, la mamma, ha 5 anni e persa 4,8 chili, Furia ha un anno e mezzo e ne pesa 4,6. Insieme non ne fanno dieci. Sono attaccatissime tra di loro per questo sono accettate solo adozioni di coppia, quindi non chiedetele separatamente. Sono dolci e giocherellone.

Furia qualche settimana fa è stata investita e quando l'hanno trovata era paralizzata alle zampe posteriori. Si pensava che non si sarebbe più ripresa ma fortunatamente dopo la cura di cortisone e antinfiammatori ha ricominciato a camminare. Adesso è solo un pò debole quando corre troppo ma la speranza è che si rimetta del tutto. Le due piccoline, come ci racconta Lucia, sono entrate nel cortile di una signora come per voler chiedere aiuto o comunque per trovare un posto più sicuro della strada. Ma la signora aveva già due grossi cani e quindi ha contattato subito Rosetta (che è il "braccio lungo" di Como Scodinzola al Sud) che è andata subito a prenderle. Ora sono a Benevento, pronte per affrontare il viaggio verso la loro nuova casa. Verranno date in adozione solo al centro Nord, meglio ancora se a Como e provincia.

Per informazioni solo se realmente interesati chiamate Lucia 3463223576

www.comoscodinzola.it