Le strepitose foto di un cielo apocalittico

Di solito a solleticare la vena creativa degli aspiranti fotografi sono gli arcobaleni, le albe, i tramonti e i paesaggi da fiaba. Ieri, però, il protagonista degli scatti realizzati dai comaschi muniti di telefono cellulare (e non solo) è stato un cielo grigio e denso, a tratti vorticoso, in grado di stupire ma anche di intimorire. Quasi uno spettacolo apocalittico. Ecco una breve serie di fotografie scattate dai lettori di QuiComo in diverse zone della provincia.