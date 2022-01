Chiara Ferragni, dopo il covid prima vacanza in Svizzera con Fedez. Le foto del Resort da mille e una notte

Chiara Ferragni e Fedez, dopo aver passato le feste di Natale in quarantena perchè entrambi erano positivi al covid, si sono finalmente negativizzati. Senza perdere tempo hanno quindi organizzato una mega vacanza sulle montagne svizzere insieme a qualche amico. Inutile dire che il Resort dove stanno trascorrendo queste giornate sulla neve è super lussuoso e le foto postate sulle rispettive pagine Instagram lo mostrano in tutta la sua bellezza.

La coppia trascorrerà il fine settimana in Svizzera, in uno chalet da sogno nel bel mezzo delle Alpi innevate. Il panorama che si vede dalla enorme sala living è mozzafiato: le vetrate sembrano un dipinto e la natura che li circonda è maestosa, come il resto della baita, completamente di legno. Insieme a loro ci sono diversi amici, tra cui Luis Sal - YouTuber e spalla di Fedez nel podcast 'Muschio Selvaggio' -, pronti per qualche giorno di relax e divertimento.

Non sono presenti i figli, Leone e Vittoria, con cui hanno trascorso tutta la quarantena a Milano: i due piccoli sono felici dai nonni mentre i Ferragnez si godono una vacanza di coppia.

Non mancano per loro e il gruppo di amici momenti di divertimento sulle piste da sci dove Fedez, scendendo con lo slittino ha avuto un piccolo incidente. Nulla di grave, solo qualche piccola ferita sotto il mento.