"Il bambino di neve", giovani artisti Comaschi all'opera: dove e quando vedere la favola animata

Una vera e propria favola animata, un video realizzato da giovani talenti Comaschi per una storia scritta dalla giornalista Federica Rossi.

Il racconto, anche questa volta, prende ispirazione dal mondo dei bambini. Federica si dimostra essere nuovamente un’acuta osservatrice delle loro esigenze, delle qualità e delle difficolta’ nel crescere in una realtà non sempre benevola. In questo ultimo racconto si mette in riilievo l’infanzia violata, con quattro giovanissimi protagonisti di un evento straordinario. Un racconto che dona nuove speranze alle generazioni future.

La favola animata è l’ottimo risultato della creatività di più persone che hanno espresso al meglio le loro potenzialità.

Millennium 82 é un' associazione che crea contenuti audiovisivi unendo persone con lo stesso interesse: la passione per il Cinema. Una creatività senz'altro innovativa nel nostro territorio.

Il progettoo vedrà la sua release il 9 aprile 2021 su tutti i canali dell’associazione:

IL BAMBINO DI NEVE

Autrice: Federica Rossi

Voce Narrante: Alexander Falzaroni

Illustratrice: Giulia Mera7

Animazione ed edi7ng: Michele Longhi

Musiche: Federico Riva

Produzione: Millennium 82 APS