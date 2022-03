Amal Clooney eletta la donna dell'anno dal Time: le parole d'amore per George

Amal Alamuddin Clooney è la donna dell'anno per il Time. Questo riconoscimento è stato deciso prima che scoppiasse la terribile guerra in Ucraina, fatto sta che oggi più che mai donne impegnate politicamente e socialmente nella difesa dei diritti umani rappresentano la concreta possibilità di imprimere un cambiamento. L'avvocatessa libanese non si tira mai indietro nel difendere gli oppressi e alla giornalista Maria Ressa del Time ha raccontato quanto debba essere forte la determinazione quando ci si scontra con persone "il cui potere e la cui esistenza dipendono dal commettere gravi abusi sai che non si arrenderanno. Quindi da parte nostra non possiamo assolutamente arrenderci". "Sto rispondendo a ciò che vedo accadere nel mondo. Un mondo in cui i colpevoli sono liberi e gli innocenti vengono imprigionati, in cui coloro che abusano dei diritti umani sono liberi e coloro che denunciano gli abusi vengono rinchiusi", parole che suonano quesi profetiche.

Inaspettata la dichiarazione d'amore per Geoge Clooney: "Avevo 35 anni quando ho conosciuto George. E all'epoca non ero entusiasta all'idea di sposarmi e avere figli", ma dopo l'incontro con l'attore scapolo d'oro di Hollywood tutto è cambiato e ora sono genitori di due bellissimi bambini.

Amal ha detto di avere trovato in George un marito e un partner incredibilmente stimolante e di supporto. "Abbiamo una casa piena di amore e risate. È un gioia al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare. Mi sento molto fortunata ad aver trovato un grande amore nella mia vita e a essere una madre».

George, proprietario di Villa Oleandra a Laglio, ha subito portato sul Lago di Como Amal che come lui, ha dimostrato di amare questo territorio. La scorsa estate l'hanno trascorsa sul lago, con i loro figli e Amal si sta facendo amare al pari del marito. Il Lago di Como ha una nuova stella, che non vive sotto i riflettori ma con il suo lavoro si impegna per un mondo dove i diritti dell'uomo non vengano calpestati. Una stella molto luminosa.