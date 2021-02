35mila tulipani in arrivo a pochi km da Como: ecco il pick up garden

Fioriranno tra marzo e aprile, per 4-6 settimane, i 35mila bulbi di 10 diverse specie piantati attorno la cascina Rossino

Un gigantesco campo fiorito, con file e file di tulipani a colorare il prato: nascerà presto ad Ornago, in Brianza, a 60 km circa da Como, attorno alla cascina Rossino, il "pick-up garden" Shirin.

Tra marzo e aprile, i 35mila bulbi piantati a fine novembre fioriranno. E tutti potranno raccogliere il loro tulipano, almeno chi vive in Lombardia, sperando che la situazione covid, per allora lo consenta. Ma nell'ottica di un ritorno alla normalità, segnatevi sul calendario questa gita che si può fare anche da Como, in giornata.

L'idea è di due sorelle di bellusco, Elmina e Carolina Brambilla, che hanno scelto di regalare non solo alla Brianza ma ad una Lombardia martoriata dalla pandemia, qualcosa di bello. Ad aiutarle è stato il loro papà, che ha lavorato alla piantumazione delle dieci diverse specie di tulipani. Se tutto va come previsto, i fiori sbocceranno tra marzo e aprile e potranno essere raccolti per 4-6 settimane.

Chi vorrà raccogliere il suo tulipano dovrà acquistare un biglietto d'ingresso: si potranno così scegliere due fiori. Verranno poi organizzati laboratori, corsi di yoga e di pittura, e si potranno gustare le specialità del territorio rivolgendosi ai truck food presenti. Non solo: Elmina e Carolina stanno lavorando alla realizzazione di un percorso ciclabile per permettere a tutti di raggiungere il giardino a bordo della sua bici. Così, l'esperienza sarà ancora più green.