Il clamoroso gesto di Zoffili a Olbia: cerca di impedire lo sbarco di migranti

Un gesto eclatante quello del parlamentare Eugenio Zoffili (Lega), presidente del comitato parlamentare shengen, che nella giornata di oggi si è seduto sul porto di Olbia davanti alla Alan Kurdi, barca di una ong tedesca che ha portato in Italia 125 migranti. L'iniziativa di Zoffili ha avuto grande eco a livello nazionale, anche grazie a Matteo Salvini che sulle sue pagine social non ha mancato di applaudire al gesto dell'onorevole erbese. Su Facebook Salvini ha commentato: "In nome e per conto di milioni di italiani che dicono: basta umiliazioni, basta cedere ai ricatti delle Ong, basta calare le braghe all’Europa: porti chiusi".

"Macron fa la voce grossa ed ecco che subito il governo italiano si piega agli ordini francesi - ha commentato Zoffili - autorizzando la nave Alan Kurdi, a sbarcare in Sardegna i 125 migranti a bordo, dopo averla fatta dirigere al porto di Arbatax. La Ong aveva annunciato di voler raggiungere Marsiglia, ma la notizia non è piaciuta al presidente francese che ha ordinato al governo Conte di farsene carico nonostante il sindaco della città fosse pronto ad accoglierla nel suo porto. Da quando la notizia si è diffusa, continuo a ricevere messaggi da cittadini sardi allarmati, che non vogliono vedere trasformata l'isola nel campo profughi d'Europa".