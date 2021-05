Vaccini anti-covid,Turba: "A Como potremmo farne 6000 al giorno. Bloccati dalla lentezza delle altre regioni"

“In Lombardia stiamo correndo e ci apprestiamo nei prossimi giorni a raggiungere quota 5 milioni di Lombardi vaccinati, il 50% della popolazione, un risultato importante e fondamentale per guardare con ottimismo al futuro prossimo. Ma questo non basta perché avrebbe una capacità di inoculazioni di 150mila al giorno non raggiungibile a causa della scarsità di vaccini che ci arrivano. Ed è sconcertante leggere le dichiarazioni delle opposizioni sempre e solo contro Regione Lombardia, opposizioni che evidentemente preferiscono concentrarsi sulle polemiche contro la Regione anziché pensare alla salute dei Comaschi e dei Lombardi.

Dopo alcuni problemi, prontamente risolti, siamo la Regione che vaccina di più, in provincia di Como potremmo raggiungere 6.000 inoculazioni al giorno, ci sono tante aziende Comasche e Lombarde pronte ad aprire le loro porte per aumentare il numero di vaccinati ma siamo bloccati dalla scarsità dei vaccini e dalle altre Regioni, tra cui quelle governate da Pd e 5Stelle, che vanno a rilento. La mancanza di vaccini crea grossi problemi anche per il centro vaccinale di Mariano Comense, pronto, funzionante e utilissimo per il territorio del Marianese-Canturino ma ancora non

aperto per appunto la scarsità di dotazioni vaccinali e le risorse di vaccini oggi in possesso servono evidentemente alle prenotazioni già effettuate dai Lombardi.

Sarebbe buona cosa che Orsenigo ed Erba si appellassero proprio alle regioni che governano spronandole a seguire l’esempio Lombardo e inoltre che facessero sentire la loro voce al Governo, come stiamo facendo noi, per far arrivare più vaccini in Lombardia”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Fabrizio Turba.