La Como di Rapinese: stadio del ghiaccio a Muggiò, 650 parcheggi in Ticosa, Borgovico in Ztl e nuovo autosilo all'Ippocastano

Un programma molto denso di idee e proposte, alcune innvoative, ma (quasi) tutte realisticamente realizzabili. Il candidato sindaco Alessandro Rapinese e la sua lista hanno presentato a Palazzo Cernezzi il programma elettorale dal quale emerge una visione di città che mette al centro le esigenze, innanzitutto, dei residenti. Emblematica è la promessa di istitutire almeno nuovi 1000 posti auto con tariffe agevolate per chiunque risieda a Como. Particolare attenzione, poi, viene data al settore sportivo e dei relativi impianti. E qui, la visione di Rapinese, diventa già un po' più ambiziosa.

Nuovi parcheggi e autosili

Nei primi 100 giorni di mandato Rapinese promette di avviare tutti gli iter amministrativi che porteranno alla realizzazione di 650 posti nell'area ex Ticosa (dove saranno installati pannelli solari e colonnine di ricarica) e 350 posti in un autosilo sull'area ex Stecav. Ma non è tutto. Rapinese - dichiaratamente convinto che servano più posteggi in città - si impegna a valutare la realizzazione di un altro auosilo, sull'area dell'Ippocastano in via via Aldo Moro.

Più parcheggi per i cittadini, dicevamo, e meno parcheggi per i politici. Nel senso che per la lista Rapinese assessori e consiglieri non avranno più il privilegio del parcheggio all'interno del Municipio. Questi posti saranno destinati agli utenti che ne avranno fatto richiesta in vista di appuntamenti fissati con gli sportelli comunali per sbrigarele più svariate pratiche.

Rinascere a Como

Di questo tema Rapinese ne ha fatto un cavallo di battaglia. E' convinto dell'opportunità di rivedere sulle carte di identità la frase "nato a Como". Infatti, attualmente la grabn parte delle nascite avviene nel Comune di San Fermo della Battaglia. "Al fine di liberare posti letto a San Fermo - ha spiegato Rapinese - chiederemo di spostare, nella massima sicurezza, la maternità nel Comune di Como (San Martino? Vecchio Sant’Anna?) risolvendo almeno due problemi. Prima di tutto avremo più posti letto a San Fermo per l’utenza dell’ospedale. In secondo luogo i bambini dei comaschi continueranno a nascere a Como eliminando tutta la burocrazia attualmente condivisa con il Comune di San Fermo.

Maxi cittadella dello Sport

Il quartiere di Muggiò è al centro di alcuni dei punti più ambiziosi del programma di Rapinese. Qui il candidato sindaco pensa di realizzare una grande cittadella dello sport e pensa anche alla possibilità di realizzare un nuovo stadio del ghiaccio. Un ponte collegherà la zona della piscina di Muggiò e dei servizi e impianti collaterali, all'area Belvedere. Inoltre, mai più circhi con animali e luna park a Muggiò.

Restando in tema di sport e attenzione ai giovani, in piazza Roma potrebbe essere realizzato uno skate park.

Via Borgovico in Ztl

La Borgovico Vecchia entrerà nella ZTL. "Gradualmente però - ha spiegato Rapinese - Per i primi 5 anni la zona sarà limitata al traffico solo la sera dopo le 20 e durante i fine settimana". Nell'idea di ZTL di Rapinese scompaiono i posti gialli per residenti in piazza Perretta, in via Juvara e in via Albertolli.