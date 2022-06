Polemica di Minghetti conto Etv per aver mandato in onda un'intervista a Rapinese di due ore

Il confronto finale dei due candidati sindaco in vista del ballottaggio è in programma per venerdì sera, 24 giugno, al Teatro Sociale. Un confronto organizzato dalla emittente locale Espansione Tv contro la quale la candidata di centrosinistra, Barbara Minghetti, si è per così dire scagliata con una polemica. Il pomo della discordia è rappresentato dal tempo che l'emittente ha concesso al rivale civico Alessandro Rapinese con un'intervista di circa due ore lo scorso 17 giugno. "In merito alla mia partecipazione alla diretta TV di domani 24 giugno dal Teatro Sociale - afferma e commenta Minghetti in una nota stampa diffusa nel pomeriggio - mi corre l’obbligo di fornire chiarimenti utili al pubblico. Non ho mai detto, né fatto dire dal mio staff che non avrei partecipato alla trasmissione di ETV. È invece vero - ci tiene a precisare la candidata - che dall’emittente comasca attendevo riscontri, che non ho avuto, circa un’intervista che avrebbe potuto ristabilire la par condicio prima del confronto di domani. Infatti, la scorsa settimana, pur avendo con anticipo (martedì 14 giugno) fatto comunicare a ETV la mia impossibilità a partecipare al precedente confronto di venerdì 17 giugno, l’emittente ha deciso comunque di ospitare in trasmissione, in un’intervista di due ore, il mio contendente, senza contraddittorio".

"Ciò premesso - aggiunge Minghetti - per rispetto ai cittadini di Como e di tutto il personale impegnato nella realizzazione del programma (so bene da operatrice culturale quale sia lo sforzo necessario a una simile organizzazione) ho deciso di partecipare ugualmente alla trasmissione di venerdì sera. Ringrazio fin d’ora quanti vorranno essere presenti al Teatro Sociale o seguire la trasmissione per comprendere, ancora una volta, le differenze tra i due candidati di visione di città, di approccio e di contenuti. Sono certa che l’emittente darà diffusione a questa mia nota".