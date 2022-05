Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia: tutti i candidati del centrodestra a Como

La coalizione di centrodestra, composta dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, presenterà i propri candidati a sostegno di Molteni sabato 14 maggio alle ore 15 alla Biblioteca Comunale di Como. Il candidato Sindaco, Giordano Molteni, insieme ai capilista delle tre forze politiche, Roberto Tassone per Fdi, Alessandra Locatelli per la Lega e Amelia Locatelli per Forza Italia, presenteranno, inoltre, il programma di coalizione in breve.

Tutti i candidati del Centrodestra a Como

Lega

1. Alessandra Locatelli

2. Claudio Borghi

3. Adriano Caldara

4. Alessandra Bonduri

5. Elena Negretti

6. Giampiero Ajani

7. Alessandro Molteni

8. Ivan Noseda

9. Andrea Valeri

10. Claudio Alfano

11. Nadia Baba

12. Marino Baratella

13. Gianmarco Beccalli

14. Mario Bucciolini

15. Giuseppe Cangialosi

16. Giorgio Caprani

17. Carla Cara

18. Manola Chindamo

19. Matteo Colombo

20. Afra Corti

21. Valentina D’alessandro

22. Antonio Degli Agli

23. Vincenzo Di Marco

24. Alessandro Frigerio

25. Camilla Guanella

26. Marco Migliorini

27. Arnaldo Ostinelli

28. Daniele Peduzzi

29. Elena Salvarezza

30. Mattia Tamborini

31. Francesco Tettamanti

32. Flavia Valeria Visconti

Fratelli d'Italia

1. Roberto Tassone

2. Marco Butti

3. Francesco Pettignano

4. Lorenzo Cantaluppi

5. Sergio De Santis

6. Matteo Ferretti

7. Antonella Patera

8. Antonio Tufano

9. Sheila Beltrame

10. Elias Bordoli

11. Andrea Catelli

12. Paola Conti

13. Guido Corti

14. Giuseppe Devotella

15. Marcella Fent

16. Christian Galantucci

17. Massimiliano Galli

18. Jenny Lauria

19. Claudio Lavorgna

20. Mariagrazia Lazazzera

21. Emanuele Marone

22. Elena Marzorati

23. Francesca Moro

24. Alessandro Nardone

25. Giada Melania Pappalardo

26. Benedetta Pedraglio

27. Sergio Peronese

28. Loredana Pivelli

29. Giuliano Salich

30. Paolo Sciarra

31. Federica Simone

32. Mario Vecchione

Forza Italia

1. Amelia Locatelli

2. Luca Biondi

3. Enrico Cenetiempo

4. Davide Gervasoni

5. Mario Gorla

6. Diana Barigelletti

7. Gianmario Brenna

8. Viktoria Brenna

9. Elena Cadenazzi

10. Andrea Campagnoli

11. Francesco Caruso

12. Lorena Cecamore

13. Diana Corti

14. Lara De Dominicis

15. Laura D’Incalci

16. Martina Sonia Di Salvatore

17. Chiara Echili

18. Alessandro Falanga

19. Marcello Ferrara

20. Elena Francomano

21. Marina Frigerio

22. Maristella Galeazzi

23. Antonella Girardi

24. Carlo Guarnieri

25. Matteo Guglielmetti

26. Florenzia Lucà

27. Monia Angela Martino

28. Francesco Piermaiocchi

29. Matteo Porro

30. Silvia Prandi

31. Marino Vittorio Saldarini

32. Concetta Scarlata