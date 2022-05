Fratelli d'Italia al centrosinistra: "Basta lezioni di superiorità morale"

Inevitabilmente il caso Zaghi, la candidata a Como con Azione, poi esclusa da Calenda, presta il fianco agli avversari. In particolare è Fratelli d'Italia a intervenire sulla vicenda: "La notizia esplosa nel corso delle ultime ore, relativamente alla candidatura della sig,ra Doha Zaghi, imprenditrice digitale e performers ci impone una serie di riflessione. Non vogliamo entrare nel merito dell’operato della candidata ma vogliamo invitare le liste di centrosinistra, che sostengono Barbara Minghetti, a smetterla con la loro presunta superiorità morale di chi può esprimere sempre giudizi di merito relativamente alle candidature degli altri partiti, salvo non conoscere nel dettaglio l’operato dei propri".

"Niente di nuovo sotto il sole - si legge ancora nel comunicato di FdI - il classico comportamento del centrosinistra sempre con il ditino puntato sugli altri e mai pronti ad un’autocritica. Possiamo solo sorridere se ripensiamo come Agenda 2030 e PD non abbiano esitato un solo secondo ad attaccare Giorgia Meloni lo scorso giovedì, ed oggi con qualche problemino al loro interno cercano di gettare acqua sul fuoco. Se da un lato sorridiamo, dall’altro restiamo basiti per le dichiarazioni rilasciate dalla candidata sindaco Barbara Minghetti al quotidiano La Provincia, che, nell’ordine, è detta sorpresa dal clamore suscitato da questa notizia. Davanti a tale difesa di Minghetti siamo certi che sia lei che i vertici del partito di Calenda, conoscano bene la professione di ciascun proprio candidato. Infine alla luce della serietà ed alla ricchezza di proposte avanzata dalla candidata di Agenda 2030 per il programma elettorale di Barbara Minghetti siamo curiosi, ad esempio, di conoscere in tema di digitalizzazione e smart city quale contributo possa aver dato questa nota imprenditrice digitale In ultimo sarebbe bello conoscere anche le posizioni di una parte del mondo cattolico che guarda con attenzione al centro sinistra: cosa pensano dei valori professati da alcuni candidati?".