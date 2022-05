Alfieri da Minghetti per i frontalieri: "A Como 90 milioni, i sindaci decidano come spenderli"

La fascia di confine - quella entro i 20 chilometri dalla Svizzera - è terreno di campagna elettorale. Sul tema del frontelariato la candidata sindaca di Como, Barbara Minghetti, ha incontrato il senatore PD Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Angelo Orgenigo in conferenza stampa per fare il punto sui propositi e sulle strategie che riguarderanno il suo eventuale mandato per quanto riguarda la questione frontalieri.

Mnghetti, ancora una volta, ha mostrato di potersi avvalere del supporto di figure istituzionali di caratura nazionale. Alfieri ha spiegato che "in commissione esteri si sta finalmente per arrivare all'approvazione in via sperimentale di una sorta di federalismo fiscale sulle fasce di confine". Tradotto insoldoni, significa che sarà disponibile "oltre ai ristorni anche un ulteriore extragettito derivato da un fondo di circa 230 milioni di euro". Cosa vuol dire per il territorio comasco? Secondo Alfieri "siccome i comaschi rappresentano la maggioranza dei frontalieri si può stimare in circa 90 milioni la parte del fondo di cui potrebbe beneficiare il territorio comasco. Vorrei che fossero i sindaci a decidere i progetti in cui investire questi soldi e certamente il Comune capoluogo avrà un ruolo fondamentale".

Oltre ai benefici derivanti dal frontelariato, Alfieri ha parlato anche di come si potrebbe disincentivare la "fuoriuscita" di forza lavoro dal territorio italiano in direzione di quello svizzero: "Si potrebbe pensare a un welfare aziendale, cosiddetto di secondo livello. Mi spiego meglio: una donna lavoratrice che è anche mamma potrebbe essere incentivata a restare nella sua zona di residenza senza andare in Svizzera, se per esempio non dovesse pagare l'asilo dei figli".