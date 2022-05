Il 3 giugno dei giovani parlano i giovani

L'Unione Degli Studenti, Fridays For Future e Como pride uniscono nuovamente le forze venerdì 3 giugno allo spazio Gloria del circolo Arci Xanadù per presentare la Como che dopo anni di mobilitazioni pretendono dalla prossima amministrazione.

“Capita troppo spesso che in fase di campagna elettorale i giovani vengano strumentalizzati per guadagnare voti senza essere veramente ascoltati. Abbiamo quindi deciso di intervenire per portare una testimonianza diretta dei problemi urgenti della nostra città per cui pretendiamo una risposta dalla prossima amministrazione”, afferma Lucas Radice di UDS e Como Pride che assieme a Fridays For Future Como e altre realtà aderenti hanno organizzato un incontro aperto al pubblico.

L'obiettivo è lanciare un appello a coloro che si candidano alle amministrative del 12 giugno. “Siamo noi quelli che scendono in piazza da anni con delle richieste di intervento specifiche, ci auguriamo che questa volta troveremo qualcuno disposto ad ascoltarci” - dice Gaia Trovenzi di UDS e FFF Como. L’evento è a entrata libera si terrà dalle ore 10.00 di venerdì 3 giugno allo spazio Gloria del Circolo Arci Xanadù (l'Arci offre sostegno aderendo all'iniziativa).

Per scoprire quali sono le proposte, le tre realtà invitano caldamente chiunque a partecipare, l’invito è esteso anche ai/alle candidati/e delle liste e alla stampa.