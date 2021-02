Como, lavori in via Vittorio Emanuele, sospeso il transito pedonale: orari e info

Domani, 25 febbraio e venerdì 26 dalle ore 6 alle ore 18,30 sono previsti interventi di manutenzione degli edifici comunali in via Vittorio Emanuele II, incrocio via Indipendenza a Como.

Durante i lavori sarà sospeso il transito pedonale in via Vittorio Emanuele II nel tratto dall’incrocio con via Indipendenza all’ingresso del Comune, e sarà sospesa la circolazione dei veicoli in via Indipendenza nel tratto tra via Vittorio Emanuele II e via Bellini, dove resterà garantito il transito dei soli residenti/titolari di posti auto da e per il carraio al civico n.16 di via Indipendenza, dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza.



Durante l’intervento è prevista la riapertura del transito delle auto in via Perti nel tratto tra via Bertinelli e via Vittorio Emanuele II, e del tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Perti e via Indipendenza. Per i veicoli provenienti da quest’ultimo tratto sarà vietata la svolta a destra in via Indipendenza, eccetto per i veicoli in uso ai titolari di posto auto in area privata interna e a quelli in uso ai residenti di via Indipendenza nel tratto da via Vittorio Emanuele II a Via Bellini.

Al termine di ogni singola giornata lavorativa la viabilità ordinaria sarà ripristinata secondo le normali modalità.