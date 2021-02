Come si prenota online il vaccino covid

Il servizio Coc a Como per chi non ha il computer

In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili.

Sul sito della Regione c'è una pagina apposita dove è possibile per tutti i cittadini residenti in Lombardia prenotare il vaccino contro il covid. Per completare la richiesta servono pochi e semplici dati:

1 - Il codice fiscale

2 - Le ultime cinque cifre della tesseta sanitaria

3 - Il numero di telefono

4 - La e-mail

Chi non ha un computer

I residenti nella città di Como con più di 80 anni che non dispongono di un computer o non abbiano la possibilità di essere supportati da parenti o conoscenti, potranno segnalare la propria adesione alla campagna vaccinale anti Covid 19 recandosi fisicamente al Centro operativo comunale (COC) nel cortile antico al piano terra del Comune di Como.

Il servizio, che si affiancherà a quello già svolto dalle farmacie, sarà attivo grazie ai volontari delle associazioni di protezione civile da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17. Questa iniziativa, condivisa con il presidente dell’Ordine dei Medici di Como, sarà avviata a palazzo Cernezzi e proseguirà nei prossimi giorni in altre sedi con nei quartieri. Si ricorda che è necessario portare con sé la tessera sanitaria e lasciare un recapito telefonico.