Tutte le informazioni per pescare sul Lago di Como

In questo articolo potete trovare tutte le informazioni utili per pescare sul lago di Como: le regole, le licenze. Si ricorda che dall'1 luglio 2020 la licenza di pesca regionale di tipo B (non professionale) può essere pagata solo sul sito della Regione Lombardia a questo indirizzo.

Cartina del pescatore 2020, (cliccaci sopra per scaricare)

Nella “Cartina del pescatore“, trovate tutte le informazioni sulla licenza di pesca e sui permessi che servono per pescare nelle acque comasche, sui loro costi e sulle modalità di rilascio. Nel documento trovate anche i regolamenti che disciplinano l’esercizio della pesca.

Licenza di pesca

Dal 1.7.2020 la licenza di pesca regionale, su decisione della Regione Lombardia, è pagabile solo on line seguendo queste istruzioni:

ITALIANO – LICENZA PESCA B_

ENGLISH – LICENZA PESCA B

DEUTSCH – LICENZA PESCA B

Tessere FIPSAS e Permesso di pesca acque tipo B

I bollettini per il pagamento della tessera FIPSAS e del permesso di pesca possono avvenire tramite bollettino postale ( vedi sotto per scaricarli); vengono accettati dalle Poste Italiane solo con la dicitura che trovate nei bollettini stessi.

E’ possibile anche pagare tramite bonifico, ai seguenti IBAN:

Per il tesseramento, sia adulti che giovani, e il permesso per pescare dalla barca o in acque di tipo B: codice IBAN IT06U0569610902000020430X83. Intestazione e causale sono identiche a quelle dei bollettini.

Ricordiamo che è indispensabile indicare oltre che nome e cognome, anche la data di nascita, la residenza e il codice fiscale. Senza queste informazioni non è possibile inserire il nominativo negli elenchi degli aventi diritto alla copertura assicurativa. Se qualcuno non lo ha fatto è invitato a darne comunicazione all’ufficio. Tel. 031 302747 o 3317619687”

Qui sotto per comodità indichiamo l’elenco dei Punti di distribuzione dei kit contenenti : cartina del pescatore , modulo per l’adesione all’associazione, tessera associativa, libretto segnapesci e i bollettini prestampati.

N.B. dal primo agosto ritorna obbligatorio avere il libretto segnapesci.

APS COMO FIPSAS

via Don Bosco 8 –Como Lora – 031/302747 e 331/7619687

REGIONE LOMBARDIA UTR INSUBRIA

via Einaudi 1 – 22100 Como 031.320565

COMUNE DI VALSOLDA

via Mamete Bellotti – 0344/68121

COMUNE DI PORLEZZA

località Chiesa 11 – 031 915413

AUTORITA’ DI BACINO DEL CERESIO

Via Fusina 16 – Campione d’Italia – 0041.91.6494501

F.I.P.S.A.S.

Via Piranesi 10 – Milano – 02/2043952

ARCIPESCA

Sezione Provinciale di Como – Via Magni 23 – 031/592136

UFFICIO TURISTICO TREMEZZO

22016 TREMEZZINA – 0344 40493

CASA DELLA RISERVA DEL LAGO DEL PIANO

Via Statale 117 – CARLAZZO – 034474961

CAMPEGGIO DARNA

Via Osteno, 50 – PORLEZZA – 0344 61597

CAMPEGGIO INTERNATIONAL

Via Osteno, 40 – PORLEZZA – 338 7285838

