Anagrafe canina, come e dove iscrivere il proprio cane

In Lombardia risultano censiti quasi 1 milione di cani. L'aggiornamento avviene in tempo reale e potrete trovarlo sempre su Ananav Lombardia l'anagrafe regionale degli Animali d'affezione. Tutti i proprietari di cani devono iscrivere il proprio animale presso l`Anagrafe Canina Regionale informatizzata entro 60 giorni dalla data di nascita, o prima di ogni movimentazione anche se di età inferiore a 60 giorni, secondo le direttive della Legge Regionale.

Non è possibile tenere, vendere o cedere cani privi del microchip. Coloro che acquistano un cane o lo ricevono in regalo devono accertarsi che sia già stato identificato e registrato e devono richiedere la scheda di identificazione e la scheda di cessione, entrambe in originale. Queste devano essere esibite in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

Se il cane è già stato iscritto prima del 19 luglio 2004, occorre che il proprietario verifichi se il tatuaggio sia ancora leggibile. Nel caso non lo fosse, chi possiede o detiene l`animale deve provvedere ad una nuova identificazione con inserimento microchip. Il servizio è gratuito presso la Asl.

Il microchip può essere inserito sia da parte del Servizio Veterinario di Area A della ASL Como, sia da parte di un veterinario privato: entrambi rilasceranno documentazione attestante l`avvenuta registrazione all`anagrafe.

Al Servizio Veterinario dovranno essere rimborsate le sole spese del materiale utilizzato, mentre al veterinario libero professionista autorizzato dovrà essere pagata la parcella.

Come si iscrive il proprio cane all'anagrafe canina a Como:

Per identificare ed iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina occorre presentarsi con il cane, dopo essersi prenotati, presso il Servizio Veterinario di Area A, di persona o con delega e fotocopia di un documento d`identità del proprietario.

In caso di cambio di residenza, cessione definitiva, morte: rivolgersi al Servizio Veterinario di Area A, nei giorni e negli orari di accoglimento del pubblico.

In caso di smarrimento: rivolgersi al Corpo di Polizia Municipale, entro tre giorni.

Indirizzo

Como: Via Stazzi, 3

Recapiti

Tel. +39.031.370300 - +39.031.370301

Fax +39.031.370303

veterinaria.como@ats-insubria.it