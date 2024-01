Vivere in condominio, le regole e i casi pratici: dove scaricare la guida gratuita

L’uso disinvolto delle parti comuni, i rumori provenienti da altri appartamenti, gli animali domestici maleducati, l'innaffiatura di piante sul balcone, i danni prodotti da infiltrazioni, i fumi e i cattivi odori, il bucato gocciolante e perfino il disordine sul pianerottolo. Sono queste le situazioni che scatenano maggiormente le tensioni tra vicini, secondo quanto evidenziato dall'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI).

La convivenza tra condòmini è fondamentale ed è garantita dalla legge. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge di riforma della disciplina condominiale, la guida “Vivere in condominio - Casi e risposte pratiche”, realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato insieme ad ANACI e 14 Associazioni dei consumatori, presentata recentemente a Torino, ha lo scopo di fornire nozioni e risposte ai casi pratici più diffusi per conoscere i diritti e i doveri di chi ha accesso a spazi e servizi comuni con obblighi da rispettare e spese da dividere e per evitare quei gravi contrasti che spesso sfociano in cause legali.

La Guida "Vivere in condominio: casi e risposte pratiche" affronta i seguenti temi, rispondendo, con la casistica, ad alcune delle domande più frequenti. Cosa si intende per condominio e cosa sono le tabelle millesimali, come si caratterizzano le “parti comuni” secondo il Codice Civile; che differenza c’è tra identificativo e planimetria catastale, quando e come si nomina un amministratore, chi può svolgerne l’incarico, quali sono i suoi compiti, per quanto tempo e quali sono le irregolarità che possono legittimarne la richiesta di revoca, in cosa si differenziano il Registro di contabilità e il rendiconto condominiale, quali competenze ha e come funziona l’assemblea dei condomini, cos'è e come viene approvato il Regolamento di condominio?

La Guida “Vivere in condominio: casi e risposte pratiche” è disponibile e scaricabile gratuitamente a questo indirizzo.