Riscaldamento: per quante ore e quando si accende a Como

Si ricorda che gli impianti termici a Como potranno essere accesi per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile (periodo di riscaldamento). Nei mesi restanti, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune, il responsabile degli impianti di ogni stabile in città (proprietario, amministratore, ecc.) può deciderne l’accensione, in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere.

A questo link, tutti i dettagli e le differenze tra riscaldamento autonomo e centralizzato.