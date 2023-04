Contributo a supporto del pagamento della retta nelle RSA

Il Comune, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone anziane, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per il ricovero, in strutture residenziali a carattere socio-sanitario e/o a carattere socio-assistenziale.

Gli interventi sono finalizzati a garantire alla persona non più assistibile al domicilio le cure continuative necessarie.

DESTINATARI

I servizi sono rivolti a persone anziane in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Como;

b) presenza di livello di compromissione funzionale tale da rendere la permanenza al domicilio non più rispondente ai bisogni ed interessi della persona;

c) assenza di adeguato sostegno familiare;

d) mancanza di risorse economiche sufficienti a sostenere il costo del ricovero.

COME FUNZIONA

La scelta della struttura residenziale è effettuata dall’anziano/famiglia/Amministratore di Sostegno e dovrà privilegiare i posti accreditati con Regione Lombardia e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo/assistenziale individualizzato.

Il Servizio sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell’anziano.

Il contratto per l’inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l’Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.

L’intervento economico comunale, a copertura anche parziale della retta per l’inserimento o permanenza in struttura, è garantito quando la capacità economica della persona, certificata dall’ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali, non consenta di provvedere in autonomia al pagamento.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

La richiesta deve essere presentata esclusivamente tramite il portale online https://cittadino-como.welfaregov.it/ mediante SPID (del richiedente o del beneficiario).