Aperte le iscrizioni alle scuole di specializzazione in medicina dell’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria segna un ottimo risultato per le scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia: il Ministero dell’Università e della ricerca ha accreditato 199 borse di studio in 28 diverse discipline. E a queste se ne aggiungono sette messe a disposizione da Regione Lombardia. Quindi in tutto sono 206 i medici che potranno specializzarsi all’Università dell’Insubria, formandosi nelle strutture cliniche dell’Asst Sette Laghi e dell’Asst Lariana: la scelta delle scuole da parte dei candidati si apre oggi, 26 settembre.

«È un successo – commenta Alberto Passi, presidente della Scuola di medicina dell’Insubria –. Sono stati incrementati sia il numero delle scuole che i contratti e questo è il segno che il Mur dà una valutazione d’eccellenza all’ateneo e alla sua rete formativa, che include le Asst che collaborano con noi».

Rispetto allo scorso anno, le novità sono due: l’aumento considerevole delle borse, che passano da 166 a 199 con l’accoglimento da parte del Mur di tutte le richieste dell’ateneo, e l’aumento delle scuole mediche da 24 a 28. Per completezza, si precisa che il totale delle scuole di specializzazione dell’Insubria è di 33, includendo le scuole non mediche di Patologia clinica, Genetica, Microbiologia, Ortognatodonzia e Odontoiatria pediatrica.

Le scuole di medicina dell’Insubria che ottengono più contratti sono: Anestesia e rianimazione con 31 posti; Ginecologia con 17, Pediatria con 13, Medicina interna con 12; Medicina d’emergenza con 13, Ortopedia, Malattie dell’apparato cardiovascolare e Chirurgia generale con 9 posti ciascuna.

Le “new entry”: Microbiologia e virologia con due borse, Medicina fisica e riabilitativa con 6 borse, Malattie infettive con 4 borse, Medicina dello sport con 2 borse. L’ateneo partecipa inoltre ad altre scuole di specializzazione accreditate in rete con gli altri atenei lombardi per cinque discipline: Neuropsichiatria infantile, Oftalmologia, Neurologia, Neurochirurgia e Urologia.

Ecco l’elenco completo delle borse assegnate dal Mur:

4 Anatomia patologica

31 Anestesia e rianimazione

9 Chirurgia generale

3 Chirurgia toracica

4 Chirurgia vascolare

6 Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

3 Ematologia

5 Endocrinologia

3 Farmacologia

5 Geriatria

17 Ginecologia e ostetricia

4 Igiene e medicina preventiva

4 Malattie infettive (novità)

9 Malattie dell’apparato cardiovascolare

6 Malattie dell’apparato respiratorio

13 Medicina d’emergenza e urgenza

6 Medicina del lavoro

2 Medicina dello sport (novità)

6 Medicina fisica e riabilitativa (novità)

12 Medicina interna

4 Medicina legale

2 Microbiologia e virologia (novità)

9 Ortopedia

5 Otorinolaringoiatra

4 Patologia clinica e biochimica

13 Pediatria

4 Psichiatria

6 Radiodiagnostica

Le sette borse finanziate da Regione Lombardia:

1 Ginecologia

1 Malattie infettive

1 Microbiologia e virologia

1 Ortopedia

1 Pediatria

2 Psichiatria

Le scuole di specializzazione in rete con altri atenei lombardi:

Neuropsichiatria infantile con l’Università di Brescia

Oftalmologia con l’ateneo di Pavia (direttore sarà il professor Donati dell’Insubria)

Neurologia con l’Università di Bicocca

Neurochirurgia con l’Università di Brescia

Urologia con l’Università di Brescia