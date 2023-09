International School of Como e Royal College of Music di Londra insieme per la scuola ibrida

Parte con il nuovo anno scolastico l’innovativo progetto di didattica ibrida voluto da Inspired Education, gruppo globale di scuole premium, che vede coinvolti da un lato i docenti del Royal College of Music di Londra, uno dei più prestigiosi conservatori del mondo, e dall’altro oltre 100 istituti scolastici di 23 Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

Tra le scuole interessate, infatti, ci sono anche 8 istituti italiani, di cui 5 in Lombardia (St. Louis School of Milan, International School of Milan, International School of Monza, International School of Bergamo, International School of Como), uno in Emilia Romagna (International School of Modena) e uno in Toscana (International School of Siena).

Il progetto didattico, unico nel suo genere, nasce dalla partnership esclusiva siglata tra Inspired Education e il Royal College of Music di Londra con l’obiettivo di fornire agli studenti interessati la possibilità di approfondire la propria educazione musicale sotto la guida di docenti certificati da uno dei più prestigiosi conservatori a livello mondiale. Un tassello in più da aggiungere al curriculum scolastico e un’occasione unica per arricchire la propria formazione al fianco di professionisti di respiro internazionale. La fruizione delle lezioni a distanza sarà possibile grazie al supporto tecnologico della piattaforma FORTE, specializzata in educazione musicale.

Senza spostarsi dalla propria aula o dalla propria abitazione, gli allievi potranno accedere a Forte Pathway, un percorso personalizzato al termine del quale viene rilasciato un certificato di performance validato dal Royal College of Music. Il programma si rivolge agli studenti delle scuole superiori che desiderano raggiungere livelli avanzati nelle loro abilità strumentali e a coloro che si preparano per audizioni o esibizioni pubbliche.

Inspired Education da sempre guarda all’innovazione tecnologica come risorsa per approfondire la conoscenza e arricchire l’esperienza didattica: nel 2022, infatti, il gruppo ha lanciato la prima scuola nel Metaverso e quest’anno ha attivato un nuovo programma pilota che prevede l’utilizzo quotidiano della IA nell’insegnamento e apprendimento scolastico.

Nadim Nsouli, fondatore, presidente e amministratore delegato di Inspired Education, ha dichiarato: «Inspired è orgogliosa di essere partner esclusivo del programma 'Pathways' del Royal College of Music e di Forte: questo ci permette di offrire lezioni musicali di altissimo livello e accessibili a tutti i nostri studenti Inspired. Il nostro gruppo lavora costantemente per garantire che i nostri studenti ricevano la migliore istruzione possibile, e questo include l'apprendimento e l'arricchimento musicale».

Kevin Porter, Direttore ad interim del Royal College of Music ha commentato: «Il Royal College of Music è lieto di collaborare con Inspired per trasmettere ai suoi studenti l'amore per l'arte e il mestiere della musica. Non vediamo l'ora di accogliere gli studenti Inspired nella comunità allargata del RCM».

Mark Murtagh, cofondatore e amministratore delegato di Forte ha dichiarato: «Forte si impegna ad ampliare l'accesso all'istruzione musicale di alta qualità. Siamo entusiasti di fornire alla comunità globale degli studenti di Inspired un accesso esclusivo e senza precedenti a insegnanti di musica di livello mondiale del Royal College of Music. Non vediamo l'ora di ascoltare la musica straordinaria che questi studenti creeranno».

Per maggiori informazioni: https://fortelessons.com/inspired

Inspired Education

Leader a livello mondiale per le scuole ‘premium’, Inspired Education attualmente forma più di 80.000 studenti dai 3 ai 18 anni di età in oltre 100 scuole di 6 continenti, fornendo un'esperienza di apprendimento di altissimo livello. Le scuole sono focalizzate sui tre pilastri dell’istruzione moderna: eccellenza accademica, sport, arti performative e creative.