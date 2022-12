Brunate, la scuola è là fuori: il bosco e l’orto sono le aule di scienze, geografia si studia esplorando il territorio

La scuola Primaria Giussani di Brunate apre le sue porte a tutte le famiglie desiderose di conoscerne l’offerta formativa. Sabato 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, i genitori avranno l’occasione di incontrare le maestre, fare un giro tra i locali della scuola, ammirare l’orto didattico mentre i piccoli saranno impegnati/occupati in giochi e laboratori artistico-creativi.

“Lo zaino nel bosco” è la risposta della scuola primaria di Brunate, il balcone sulle Alpi, alle limitazioni imposte dal Covid: un modo vincente di fare scuola! Questo progetto negli anni è stato arricchito e reso accessibile anche ai bambini della città: oggi, infatti, sono diversi i bambini che ogni mattina partono da Como e, in pochi minuti (o in soli sette minuti di funicolare), raggiungono la piccola scuola immersa nel verde.

Qui le parole d’ordine sono “ la scuola è là fuori!”, infatti le ore di ginnastica sono diventate attività di trekking, il bosco e l’orto didattico sono le aule di scienze , la geografia si studia esplorando il territorio, arte si fa en plein air... si promuove il piacere di leggere e si favorisce un rapporto positivo con i libri attraverso l’ascolto, visite periodiche nella Biblioteca comunale, scambio di libri, recensioni e consigli tra compagni.

Gli intervalli durano più a lungo al fine di favorire la socializzazione tra tutti i bambini. E cosa non da poco, in questa piccola realtà familiare, si vive l’esperienza unica e sorprendente delle classi aperte che permette oltre la socializzazione tra bambini di età diverse, l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari.

Quest’anno, il venerdì pomeriggio,è stato attivato un corso di inglese con madrelingua aperto anche agli alunni del vicino plesso di Civiglio. Come definire questa scuola, se non “una piccola realtà di eccellenza”?