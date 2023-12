Al Villa del Grumello si diventa giardinieri di parchi storici

L’Associazione Villa del Grumello promuove un importante e innovativo ciclo di incontri rivolti a giardinieri professionisti e tecnici per la salvaguardia della componente vegetale dei giardini storici.Si tratta di sei incontri formativi, totalmente gratuiti, realizzati con la collaborazione del partner formativo Scuola Agraria del parco di Monza e ospitati in alcune tra le più belle ville storiche del lago di Como.

L’iniziativa si colloca tra le attività promosse dall’Associazione Villa del Grumello nell’ambito del progetto pluriennale Vis medicatrix naturae realizzato grazie all’aggiudicazione dell’Avviso del “PNRR Parchi e Giardini” che prevede interventi di sistemazione idrogeologica, arricchimento botanico, per una miglior fruibilità e accessibilità da parte del pubblico, oltre che attività culturali, formative e di comunicazione connesse alla valorizzazione del parco storico.

Diversi gli enti coinvolti dal Grumello nel gruppo di lavoro creato attorno al tema dei paesaggi e dei giardini d’acqu. Tra questi: enti di gestione delle principali Ville, alcune istituzioni, scuole e realtà attive nel settore come Grandi Giardini Italiani e il FAI. L'obiettivo è dar vita a una rete solidale su temi sensibili condivisi per la salvaguardia dell’ambiente in senso ampio e del patrimonio peculiare dei giardini storici. Un vero e proprio progetto di formazione continua, coordinato da Anna Zottola (agronoma e membro del CdA dell’Associazione Villa del Grumello) e ideato per far fronte alla necessità di avere figure professionali formate nella gestione, nella cura e nella salvaguardia del patrimonio dei giardini storici non solo lombardi, ma di tutta Italia.

Il primo incontro si è tenuto il 12 dicembre a Villa del Grumello con l’agronomo Andrea Tantardini sul tema dei parassiti degli alberi, il secondo è in programma martedì 9 gennaio a Villa Carlotta, sui parassiti di arbusti e piante erbacee. Segue, il 23 gennaio a Villa Balbianello l’incontro sull’irrigazione e la gestione dell’acqua in un giardino con l’agronomo Andrea Tovaglieri; il 6 febbraio a Villa Bernasconi con l’agronomo Riccardo Dal Fiume si parlerà del tappeto erboso tra perfezione e sostenibilità, il 20 febbraio ancora al Grumello con l’agronomo Andrea Tovaglieri in collaborazione con Giardivendolo e l’azienda Livio Arre verdi, si affronterà il tema del miglioramento delle condizioni colturali e, con l’architetto Maria Mimmo, del ruolo della SovraIntendenza di Como, Lago e Triangolo Lariano sugli interventi in un giardino storico. Il ciclo di incontri si chiude a Villa Monastero (Varenna) il 5 marzo con l’architetto Valerio Cozzi e con l’illustrazione del progetto di restauro del giardino di Villa Monastero con visita guidata dedicata.



È ancora possibile iscriversi mandando una mail a parco@villadelgrumello.it.

Per informazioni aggiuntive www.villadelgrumello.it