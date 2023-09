Formazione, automazione industriale: a ComoNext il corso di programmatore plc e fabbrica 4.0

Programmare e gestire processi industriali in forma automatizzata è l’obiettivo del corso Programmatore PLC e Fabbrica 4.0 che si terrà dal 9 al 13 ottobre 2023 (5 giorni full time) presso ComoNExT - Innovation Hub a Lomazzo, in provincia di Como. Le informazioni per l’iscrizione sono disponibili al link.

Con l’acronimo PLC (Programmable Logic Controller) si indica un dispositivo digitale programmabile utilizzato principalmente per la gestione di processi industriali. Il dispositivo esegue un programma elaborando i segnali digitali e analogici provenienti da sensori e comanda gli attuatori presenti nella macchina automatica o nell’impianto industriale. Abbinato al PLC sono generalmente dei “pannelli visualizzatori”, detti HMI (Human Machine Interface), che rappresentano graficamente le informazioni utili agli operatori di macchina, come: stati macchina, allarmi, istruzioni, dati produzione.

Il corso proposto da ComoNExT garantisce l’acquisizione delle competenze tecnico-operative utili per programmare e sviluppare programmi PLC, analizzare architetture di controllo PLC dal punto di vista hardware e software, mettere il dispositivo PLC in comunicazione con robot industriali per lo scambio di informazioni. L’attività formativa si rivolge dunque a dipendenti aziendali, a professionisti e a chiunque desideri ampliare la propria conoscenza nel mondo dell’automazione industriale.

Nello specifico, le lezioni del corso copriranno diverse aree di competenza e si svolgeranno in 5 giornate. Si partirà dal tema Fabbrica intelligente 4.0 (introduzione PLC, teoria e programmazione Ladder - linguaggio di programmazione orientato graficamente simile alla struttura di un circuito elettrico), per arrivare all’analisi di Tia Portal Siemens (interfaccia, configurazione, indirizzamento IP, connessione, caricamento dei programmi, programmazione Ladder); si passerà quindi al tema Fieldbus e interfacciamento con robot (introduzione, configurazione, programma Ladder, progettazione di un programma completo a partire dalla richiesta del cliente e schema elettrico, interfacciamento con robot); la quarta giornata sarà dedicata all’esercitazione con casi concreti e prove di programmazione, mentre l’ultimo giorno sarà dedicato all’esame finale, strutturato in diversi step: ripasso e preparazione prova, test teorico individuale, test programmazione a gruppi, correzione.

Il direttore generale di ComoNExT – Innovation Hub e ceo di C.NEXT Spa, Stefano Soliano, ha dichiarato: “Il corso PLC si inserisce in un tracciato formativo che ComoNExT sta disegnando e che ha come obiettivo quello di coniugare i contenuti messi a disposizione degli alunni – ragazzi e adulti – con le reali esigenze delle imprese. Solo in questo modo è possibile colmare il gap tra le competenze richieste e i profili professionali disponibili, creando opportunità di matching. Le lezioni prevedono, fra l’altro, un approccio molto pratico e l’applicazione a casi concreti. Siamo dunque soddisfatti di potere offrire il nostro apporto anche attraverso iniziative formative brevi ed efficaci – come nel caso del corso PLC – studiate per far crescere le competenze dei lavoratori coerentemente con l’avanzamento tecnologico a cui assistiamo.”

A superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di programmatore PLC.