Fiera di Sant'Abbondio: tutto in un giorno

Torna anche quest'anno lo storico appuntamento con la Fiera di Sant'Abbondio, seppure nuovamente in forma ridotta. Anche quest’anno infatti l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere in calendario la tradizionale Fiera di Sant’Abbondio, organizzandola nelle modalità possibili in questo momento, che accompagnerà le celebrazioni religiose della festa patronale cittadina.

Come già l’anno scorso, la manifestazione sarà concentrata in una sola giornata, domenica 29 agosto, con la storica mostra-concorso zootecnica lungo le mura cittadine fra via Diaz e via Volta, visite guidate e un mercato agricolo con prodotti preferibilmente del territorio e a Km0 lungo parte di viale Battisti e viale Cattaneo. Le proposte sono state valutate per garantirne lo svolgimento in sicurezza secondo le norme igieniche e comportamentali, con l’utilizzo di dispositivi di protezione e il distanziamento previsti dalle direttive e dai protocolli anti-Covid per la prevenzione del contagio.