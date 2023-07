Villa Erba, fumata bianca: eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Dopo settimane di trattative, finalmente ci siamo. Si è da poco conclusa a Villa Erba l’assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali di Villa Erba S.p.A. Alla presenza del Presidente uscente Filippo Arcioni e del Direttore Piero Bonasegale, era presente l’intera compagine azionaria, così rappresentata:

- Camera di Commercio di Como-Lecco rappresentata dal Presidente Marco Galimberti;

- Provincia di Como rappresentata dal Presidente Fiorenzo Bongiasca;

- Comune di Como rappresentato dal Sindaco Alessandro Rapinese;

- Comune di Cernobbio rappresentato dal Sindaco Matteo Monti;

- Fondazione Fiera Milano rappresentata per delega da Emanuele Paolo Traldi;

- Confindustria Como rappresentata da Gianluca Brenna;

- Consorzio Imprenditori Alberghieri rappresentato per delega da Paolo De Santis;

- Intesa San Paolo rappresentato per delega da Maurizio Brenna;

- Ascontex rappresentata da Gianluca Brenna;

- Jean-Marc Droulers

L’Assemblea ha all’unanimità eletto come membri del Consiglio di Amministrazione: Claudio Taiana (designato Presidente), Fabrizio Sgarlini (proposto dal Comune di Como), Nicoletta Liguori, Giovanni Ciceri, Marta Anzani. L’Assemblea ha altresì deliberato all’unanimità di nominare quali membri del Collegio sindacale: Federica Volonterio in qualità di Presidente del Collegio; Andrea Passarelli, Antonio Caorsi quali Sindaci effettivi; Laura Tettamanti e Claudio Pellegri quali Sindaci supplenti.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta eleggere il Presidente di Villa Erba S.p.A.

Filippo Arcioni – in qualità di Presidente uscente - chiosa: “Abbiamo ricevuto sei anni fa dai Soci un ente con problemi economici e strutturali allora non risolti: oggi la riconsegniamo in ottima salute, senza debiti, in pieno sviluppo. Attualmente Villa Erba è una società pubblica sostenibile e ricca di opportunità, con progetti in evoluzione che sono certo il nuovo Consiglio sarà in grado di raccogliere e ampliare”.