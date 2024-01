L'azienda comasca da 40milioni di fatturato che da 5 generazioni conquista il mondo con i suoi vini

Continuiamo il nostro excursus tra le aziende comasche storiche che si sono fatte conoscere nel mondo.

La storia di Verga vini è iniziata a Cermenate nel 1895 e l'azienda è cresciuta, tramandando sapere e investimenti per cinque generazioni. Il suo fondatore, Enrico Verga ha dato concretezza a un progetto che aveva come obiettivo l’espansione di un mercato del buon vino a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Da oltre un secolo la Verga Vini dal 1895 imbottiglia e distribuisce vini italiani di qualità. La sede principale di Cermenate (Como) si estende oggi su una superficie di 30.000 mq, con una capacità di stoccaggio di oltre 40.000 hl.

Il progetto nato oltre un secolo fa si rivelò vincente e da 5 generazioni intere è in continua evoluzione, legato indissolubilmente alla tradizione italiana per la qualità.

Così sul sito della Verga Vini dal 1895 Natale Verga racconta la storia della sua famiglia, che a partire da Enrico Verga, che fondò la sede a Cermenate, è passata da padre in figlio: prima Giancarlo e ora Natale con le sue sorelle Cristina e Laura, in attesa che le prossime generazione diano un’ulteriore spinta innovatrice. Un brand comasco che si è fatto conoscere nel mondo. Con un fatturato nel 2022 di quasi 40 milioni di euro (39.474.653,00 per la precisione, fonte: ufficiocamerale.it) e 39 dipendenti con i suoi vini è riuscita a varcare i confini italiani e a ottenere molti riconoscimenti internazionali.