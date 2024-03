Due saloni comaschi tra i migliori d'Italia

Due esclusivi saloni di parrucchieri di Lecco sono stati selezionati per entrare a far parte dell'elite di Top Hairstylist, prestigiosa vetrina che da più di vent'anni segnala i migliori parrucchieri d'Italia. La guida del 2024 si presenta come un volume di 240 pagine, dove sono elencati i più eccellenti hairstylist del paese, scelti tra i quasi 86.000 professionisti operanti in Italia. Questi saloni di eccellenza si sono distinti per vari aspetti, inclusa l'alta qualità dei servizi offerti ai clienti, un ottimo equilibrio qualità-prezzo, la scelta di prodotti di primo livello, l'atmosfera accogliente dei locali e la competenza del personale.

L'eccellenza di un salone, però, non si misura solo dall'eleganza degli interni, ma anche dalla capacità di garantire un'esperienza di benessere unica ai propri clienti. Questo riconoscimento è andato ai professionisti che hanno investito in formazione continua per offrire il meglio alle clienti, con molti di loro che rivestono ruoli importanti come pedanisti, direttori artistici o tecnici, e sono stati scelti come ambasciatori di noti marchi internazionali.

I migliori della Lombardia

Nella regione Lombardia, soltanto una trentina di saloni sono stati inclusi in Top Hairstylist 2024: quattro si trovano a Bergamo, due a Como e altrettanti a Lecco, tre nella provincia di Monza e Brianza, nove a Milano, tra cui spicca un nome di culto come Aldo Coppola, mentre nessun salone è stato selezionato a Brescia e Sondrio, e quattro si trovano a Varese. I due comaschi sono "Angela Pozzuoli" e "Barberia Le Moustache".

Angela Pozzuoli

Si tratta di fatto di una riconferma, infatti questo salone è ormai veterano di Top Hairstylst. Il salone di Angela Pozzuoli rappresenta un pilastro nel panorama della bellezza della città di Como. Con una solida formazione ricevuta da maestri del calibro di Aldo Coppola e Wella, Angela guida il salone insieme al figlio Andrea Testa Pozzuoli, talento riconosciuto di Wella, e alla moglie Giulia Citterio. Questo team dinamico pone l'accento sull'innovazione, dedicandosi alla scoperta di nuovi metodi e prodotti per mantenere il salone all'avanguardia, nonostante i suoi quasi cinquant'anni di storia. Andrea, con la sua naturale inclinazione artistica, si specializza in tecniche all'avanguardia come airtouch, balayage e colorazioni vegane. Prima di procedere con qualsiasi trattamento, Andrea e il suo staff si dedicano a una consulenza approfondita per identificare il look ideale che esalti le caratteristiche uniche di ogni cliente. Inoltre, offrono trattamenti personalizzati focalizzati sulla salute di cute e capelli, privilegiando l'uso di prodotti naturali arricchiti con oli essenziali, garantendo così un'esperienza esclusiva di relax e privacy.

Barberia Le Moustache

Quest'anno a essere inserito tra i migliori parrucchieri d'Italia c'è anche Barberia Le Moustache, con sede a Mariano Comense, in via XX Settembre 54. Il suo titolare è Fabio Longoni. Le Moustache è un'iniziativa avviata nel 2018, mirata a creare uno spazio completamente dedicato all'universo maschile, proponendo una gamma di servizi esclusivi per la cura della barba, trattamenti specifici per la cute e i capelli, nonché per la pelle del viso. La sua missione principale è quella di unire l'autentica tradizione barbiera all'innovazione, offrendo tagli su misura che tengono conto della forma del viso del cliente, della tipologia di capelli e delle più recenti tendenze di moda. Il salone sfoggia un'eleganza parigina, immerso in una palette di colori che spazia dal blu petrolio al bianco e al senape. L'atmosfera è resa ancor più accogliente e distensiva dalla musica chill che fa da sottofondo, creando uno spazio dove concedersi del tempo è una vera e propria necessità. L'interno si distingue per la presenza di pezzi d'arredo unici e di grande valore, quali tavoli e divani risalenti all'800, accuratamente selezionati e restaurati dai mercati di Parigi.