Supermercati, la nuova classifica di Altroconsumo: i migliori del 2023

Nuova classifica di Altroconsumo che vede come protagnonsti i supermercati. È stato chiesto ai consumatori quale fosse il preferito del 2023. I parametri utilizzati sono vicinanza (33%), convenienza (25%), qualità dei prodotti (17%), assortimento (13%). Emergono altri dati interessanti: la maggior parte degli intervistati (62%) va a fare la spesa al supermercato almeno una o due volte alla settimana, mentre quasi un quarto (23%) ci va anche più spesso. La media della spesa è di 409 euro al mese, ben 27 euro in più rispetto al 2022.

Ecco quindi la classifica dei supermercati italiani, prendendo in considerazione le insegne a carattere nazionale.

La classifica dei supermercati migliori nel 2023

1. Esselunga 80 punti: il più conveniente per la spesa di prodotti di marca

2. Ipercoop e Coop&Coop 79 punti: ottimo per assortimento e facilità nel raggiungere i punti vendita

3. NaturaSì 78 punti: piace per l'attenzione al bio ed al naturale

4. Coop 76 punti: convenienza e varietà dei prodotti a marchio Coop

5. Interspar 75 punti: comfort dei punti vendita

6. Conad Superstore/Spazio Conad 75 punti: ultimo dei supermercati ad essere considerati 'ottimi'

Tra i supermercati che vengono considerati di buona qualità (da 74 a 65 punti) troviamo Unes, Famila, Incolpo, Eurospar, Il Gigante, Carrefour Iper, Conad City/Sapori e dintorni Conad, Famila Market, Panorama, Despar, Crai, Sisa, Pam, A&O, Carrefuor Market.