Rosso Pomodoro, la famosa catena di pizze napoletane, apre a Como

Circa 200 metri quadrati, due bagni, vetrine su strada, posizione ottima, un posto auto e un canone mensile di 8.500 euro. Sono alcuni dei dettagli che descrivevano l'immobile commerciale di via Lambertenghi (angolo via Bonanomi) conosciuto ai più come ex Pane e Tulipani. Per ben due volte il locale è stato vicino a trovare un nuovo gestore ma poi non si è concretizzato nulla. Ora finalmente si sa cosa aprirà: a prendere lo spazio è Rosso Pomodoro, la famosa catena di pizze napoletane, punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana. "E siamo napoletani!, si presentano così, e da a oltre 20 anni manteniamo questa leadership basando la nostra filosofia su 3 importanti pilastri: la lavorazione artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea, la qualità delle materie prime, la scelta di fornitori storici e d’eccellenza".

L'apertura potrebbe avvenire anche prima di Natale ma ancora non c'è una data certa (vi terremo informati). Intanto su Google appare già: "Rosso Pomodoro Como, via Lambertenghi 3".