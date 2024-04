Riapre la Taverna Spagnola: non sarà una pizzeria e avrà un nuovo nome

Dopo una pausa di un anno e mezzo, una delle storiche istituzioni culinarie di Como sta per fare il suo ritorno sotto una nuova luce. La Taverna Spagnola, un punto di riferimento della città per oltre tre decenni, sta per riaprire le sue porte con un nuovo nome e una nuova gestione. L'annuncio è giunto come una piacevole sorpresa per i residenti e gli amanti della buona cucina locale. La società Giulini Food, già dietro le redini del rinomato ristorante Locanda dei Giurati, ha preso il controllo della Taverna Spagnola e sta portando avanti un nuovo progetto. Non è ancora stato svelato il nuovo nome del locale né quali saranno le proposte culinarie offerte, ma secondo quanto dichiarato dalla Giulini Food, si tratta di un progetto ambizioso che promette di stupire e deliziare i clienti. Un'altra cosa certa è che non si tratterà più di una pizzeria. L'inizio dei lavori di sistemazione del locale in vista della riapertura sono previsti nei prossimi giorni, forse già settimana prossima. Dunque, l'atmosfera del locale di via Grassi sta per subire una trasformazione completa per accogliere il nuovo capitolo della sua storia