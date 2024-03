Il mega progetto di riqualifica di quasi 40mila metri quadrati a lato della Lecco-Como

A seguito della approvazione in Giunta del 26 febbraio, il sindaco ha inoltre convocato in via informale i componenti della commissione urbanistica e i capigruppo "per una comunicazione adeguata", anche se la proposta non sarà oggetto di ulteriori provvedimenti e dunque non sarà portata in consiglio comunale. "Infatti, l’attuale giunta - conclude Antonio Rusconi - proprio per il fatto che tra pochi mesi ci sarà il rinnovo amministrativo, ha ritenuto opportuno che spetti alla prossima Amministrazione approfondire, valutare, modificare ed eventualmente approvare definitivamente il progetto".

Una storia lunga quasi 15 anni

"Negli anni passati l’area è stata oggetto di una serie di deliberazioni - si legge in una nota diramata dal sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - In particolare, il Comune aveva già approvato, con la delibera 47 del 25 ottobre 2010, un Programma integrato di intervento a destinazione prevalentemente commerciale, proposto dall'allora immobiliare Rodafin spa, che è decaduto in quanto non convenzionato entro i termini. Successivamente, in data 3 novembre 2017, era stato sottoscritto il 'Protocollo d’intesa per la promozione di un accordo di programma” che non ha avuto seguito. L’attuazione di politiche urbanistiche tese alla riqualificazione dell’area 'ex Fomp' risponde al primario interesse del Comune di Valmadrera di provvedere ad assicurare un uso corretto del proprio territorio garantendone uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile".