L'azienda Comasca leader del vapore con 230 dipendenti sarà fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2024

Un'azienda Comasca di Bulgarograsso sarà fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2024. Parliamo della Polti, leader nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia domestica e professionale. La conosciamo tutti per la "mitica" Vaporella, il primo ferro da stiro con caldaia per uso domestico. Polti è una realtà storica comasca dal 1978 e ha in attivo prodotti ben 200 brevetti e ha cambiato le abitudini dei consumatori in oltre 50 Paesi, proponendo un approccio all’igiene contemporaneo e sostenibile: protagonista è sempre il vapore, con i suoi comprovati effetti pulenti potenti e naturali.

230 i dipendenti e quasi 40 milioni di fatturato nel 2022, sarà fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2024, che prenderà il via il 4 maggio da Venaria Reale (Torino) per concludersi, dopo ventuno tappe e oltre 3.300 chilometri, a Roma il 26 maggio.

Il Giro d'Italia 2024 è in procinto di scatenare un'ondata di entusiasmo e passione in tutta Italia. Il vasto pubblico che da sempre segue le tappe del Giro d’Italia, avrà l'opportunità di scoprire le ultime tecnologie nel mondo degli elettrodomestici, di partecipare a giochi interattivi e attività coinvolgenti.

Inoltre, Polti prenderà parte anche alla carovana del Giro d'Italia con uno stupefacente pickup dotato di effetti speciali e di un'atmosfera festosa. Con musica, intrattenimento e tante sorprese lungo il percorso, si propone di trasformare ogni tappa in un momento di gioia e di condivisione per tutti i presenti per entrare in contatto con milioni di persone, condividere la propria passione per lo sport e per l'innovazione, offrire un'esperienza unica ed indimenticabile a tutti gli appassionati. Attraverso la propria presenza nei villaggi di partenza, nella carovana e con iniziative speciali lungo il percorso, Polti aiuterà a rendere il Giro d'Italia 2024 ancora più memorabile e coinvolgente per tutti.

"Abbracciare il Giro d’Italia, una delle manifestazioni più amate del nostro Paese, rappresenta per Polti un'opportunità straordinaria per connettersi direttamente con milioni di persone lungo il percorso. È un'occasione per ascoltare le esigenze e le opinioni dei consumatori, vogliamo condividere i valori che da sempre ci contraddistinguono, come il rispetto e l’innovazione sostenibile. Questa non è soltanto una collaborazione, ma una scelta che riflette il nostro impegno per promuovere il benessere, sia in casa che nello sport" ha commentato Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata del Gruppo.