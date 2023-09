Action, il discount di prodotti per la casa e il fai da te inaugura a Como

Un nuovo discount a Como, ma non di generi alimentari bensì di prodotti per la casa e il fai da te, giocattoli e giardinaggio. Con 835 metri quadrati di superficie di vendita, il punto vendita di Como si trova in via Asiago al numero 40 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Action è la catena di discount non-food in più rapida crescita in Europa, sabato 23 settembre inaugura un nuovo punto vendita a Como, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Con questo store, gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti, l'insegna arriva a quota 21 negozi in Lombardia per un totale di 39 in Italia, dove l'azienda prevede di continuare ad aprirne altri nel corso dell'anno.

Con questa apertura, anche i residenti di Como potranno godere della "Formula Action": 6.000 prodotti di buona qualità suddivisi in 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, il giardinaggio, il cibo), al prezzo più basso possibile. Action offre un vasto assortimento, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 referenze costano meno di 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è inferiore a 2 euro.

Inoltre, l’azienda vuole rendere i prodotti sostenibili accessibili a tutti. In qualità di rivenditore leader nel settore del discount, infatti, Action si sente responsabile del miglioramento continuo della propria merce, della sua catena di approvvigionamento e delle proprie emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la loro impronta di carbonio e aumentando la loro circolarità. Già oggi il 92% degli articoli in legno e il 90% di quelli realizzati in cotone provengono da fonti più sostenibili. L’azienda prevede di raggiungere l'obiettivo del 100% di approvvigionamento sostenibile di tali materiali già nel 2024.

"Siamo molto felici di proseguire la nostra espansione in Italia e che sempre più clienti possano scoprire la nostra formula unica", afferma Philippe Levisse, Direttore Generale di Action in Italia. "Quando apriamo i nostri negozi, prestiamo attenzione alla posizione in cui saranno situati. Un buon accesso al punto vendita, un parcheggio comodo e la vicinanza al centro città o a un centro commerciale fanno sì che i nostri store si distinguano come luoghi attraenti, spesso conosciuti e graditi ai clienti".

L'azienda a Como e in Italia

Con oltre 2.300 negozi in Europa, Action dà lavoro a 80.000 persone. In Italia, il numero di dipendenti supera già i 600. Con l'apertura di questo nuovo negozio, l’azienda crea un totale di 20 posti di lavoro a Como.